Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in 30. ölüm yıl dönümü! Ertem Eğilmez kimdir?

21.09.2019 06:00

Yönetmen Ertem Eğilmez, 1929 yılında Trabzon'da doğdu ve Tarık Akan, Müjde Ar, Kemal Sunal gibi isimlerle çalıştı. Ertem Eğilmez oğlu, filmleri, biyografisi tüm ayrıntılar haberimizde…

ERTEM EĞİLMEZ KİMDİR?

Eğilmez, 18 Şubat 1929 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ertem Eğilmez, mezun olduktan sonra babasının verdiği parayla Moda'da bakkal dükkanı açtı. 1953 yılında askerliğini yaptıktan sonra önce Arif Bolat kitabevinde çalıştı, 1954 yılında Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Bu yayın evinde Refik Erduran ve Haldun Sel ile birlikte 1950'li yılların sonuna doğru Tef adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. Çıkardığı küçük cep kitapları ile yeni bir çığır açtı. Yazar Kemal Tahir'e "Mayk Hammer" adında polisiye romanları yazdırdı.

ERTEM EĞİLMEZ FİLMLERİ, ESERLERİ...

TÜRKİYE'YE İLK LANGIRT MAKİNASINI GETİRDİ

Türkiye'ye ilk langırt makinelerini getiren sanatçı, 1961 yılında Efe ve 1964 yılında Nahit Ataman ile birlikte Arzu Film şirketini kurdu. Yapımcılık ve yönetmenlik yapmaya başladı. 1961 yılında "Yaman Gazeteci" filmiyle yapımcılığa, 1964'te de "Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi" adlı film ile yönetmenliğe adım attı.

1965 yılında Türkan Şoray, Selda Alkor, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'in içerisinde bulunduğu popüler aşk filmleri, 1970'li yıllarda sevgi, dostluk ve güncel olayları filmlerine konu edindi. 1960'lı yılların sonuna doğru, Arzu Film güldürüleriyle gerçek halk sineması örneklerin verdi. Rıfat Ilgaz'dan uyarladığı Hababam Sınıfı serisiyle büyük ilgi gördü. 1980 yılında yaptığı Banker Bilo ve 1988 yılındaki Namuslu filmleri toplumsal sorunlara dikkat çekti. 1988 yılında yönettiği Arabesk filmi gişede başarı yakaladı.

EN İYİ TARİHSEL FİLM ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Eğilmez 1973'te,Rıfat Ilgaz'dan uyarladığı Hababam Sınıfı'nın 4 filmini daha çekti. 1981'deki Hababam Sınıfı Güle Güle ile diziye son verdi. 1966 yılında çektiği "Bir Millet Uyanıyor" filmi ile 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihsel film ödülünü kazandı. Hababam Sınıfı'nı Rıfat Ilgaz yazdı, Ulvi Uraz sahneledi, Ertem Eğilmez sinemalaştırdı. 1981 yılında Hababam Sınıfı'nı Müzikal tiyatro oyunu haline getirdi. 1980-81 sezonunda Kanlı Nigar adlı müzikli oyunu sahneye getiren Eğilmez, 1984'te Namuslu filmiyle geri döndü. Toplam 44 film yönetti, en son "Milyarder" olmak üzere 5 senaryo yazdı, 97 filmin yapımcılığını yaptı.

FERDİ EĞİLMEZ ADINDA YAPIMCI OĞLU VAR

Ertem Eğilmez, 1970'li yıllarda Müjde Ar ile evlenmeden uzun süre birlikte yaşadı. Evlendiği eşinden toplam 4 çocuğu bulunuyor. Çocuklarında biri film yapımcısı olan Ferdi Eğilmez'dir. Sanatçı, 21 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ödülleri

1967 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Tarihi Film Ödülü, Bir Millet Uyanıyor

1970 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen Ödülü, Kalbimin Efendisi

1972 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Film Ödülü, Sev Kardeşim