Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Haberler » Dünya » Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti - Haber

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Duayen tiyatrocu yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen usta oyuncu 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et