Usta tiyatrocu ile ilgili gerçek, cenazesinde ortaya çıktı (2)
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından usta tiyatrocu Jale Birsel'in cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından usta tiyatrocu Jale Birsel'in cenazesi, Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Birsel'in ailesi, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Birsel için helallik alındı. Jale Birsel'in cenazesi, götürüldüğü Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hande NAYMAN/İZMİR,