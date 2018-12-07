Usta Oyuncu Şenay Gürler, Çukur Dizisindeki Öpüşme Sahneleri Hakkında İlk Kez Konuştu

'Çukur' dizisine 'Meliha' karakteri ile dahil olan Şenay Gürler, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Dizideki öpüşme sahneleri sorulan oyuncu, "Bu işimin bir gereği" cevabını verdi.

"ÖPÜŞMEK İŞİMİN BİR GEREĞİ"

Sözcü'nün haberine göre; ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, dizideki Ercan Kesal'la olan öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" şeklinde konuştu.

"EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Semih Saygıner'le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" dedi.