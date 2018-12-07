Usta Oyuncu Şenay Gürler, Çukur Dizisindeki Öpüşme Sahneleri Hakkında İlk Kez Konuştu
Yakın zamanda Çukur dizisine dahil olan oyuncu Şenay Gürler, dizideki öpüşme sahneleriyle ilgili "Bu işimin bir gereği" açıklamasını yaptı.
'Çukur' dizisine 'Meliha' karakteri ile dahil olan Şenay Gürler, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Dizideki öpüşme sahneleri sorulan oyuncu, "Bu işimin bir gereği" cevabını verdi.
"ÖPÜŞMEK İŞİMİN BİR GEREĞİ"
Sözcü'nün haberine göre; ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, dizideki Ercan Kesal'la olan öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, "Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği" şeklinde konuştu.
"EVLİLİĞİ ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"
Semih Saygıner'le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" dedi.
YORUMLAR (20)
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Bıyıklar ne batıyodur ama. . Tıraş fırçasıyla alıştırma yapıyormuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Semih saygıner de adam diye ortalıkta dolaşıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORMU HENÜZ BUNLARIN DÜĞÜN YERİ MEZAR SON GÜN EVLENİRLER ANCACevap Yaz 3 1 Yayından KaldırPAŞA KÖYLÜ: Mühendis düşünüyor mu yazdığında mu eki ayrılması gerekir kaldırım mühendisiYayından Kaldır
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adam sanat yerine kul hakkını yiyiyor. )bulmuş güzel kızı sanat yapıyormuş. kendisi gibi yaşlı biriyle sanat yapsın.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır