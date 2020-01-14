Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
USTA oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.
14.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:08
USTA oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan, Aktuğ'a KOAH teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....ö mesajı yayımlandı. Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" mesajını paylaştı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA