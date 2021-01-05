Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
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Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

05.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:41
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

USTA oyuncu Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

USTA oyuncu Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı A.İlhan Gülek'in yanı sıra sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar Münir Özkul'un mezarlığına karanfil ve çiçekler bırakarak dualar etti.

"BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"

Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli 3 yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.

"BÖYLE SANATÇILARI UNUTMAMAIZ LAZIM"On beş günde bir Münir Özkul'un mezarına gelip temizlik yaptığını belirten Vecdi Tekel, "İyi bir Fenerbahçeliydi. Beraber Fenerbahçe maçı da izledik. Buraya 15 günde bir geliyorum. Burada mıntıka temizliği yapıyorum. Yazılarımı koyuyorum. Duamı ediyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle sanatçıları unutmamız lazım" dedi.

- İstanbul
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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