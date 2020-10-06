Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı
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Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı

06.10.2020 08:00 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:12

Dün akşam 98. bölümüyle ekrana gelen Çukur'da bir ayrılık yaşandı. Efsun, Yamaç'ı öldürme planı yapan babaannesi Makbule'yi öldürdü. Makbule'yi oynayan Meral Çetinkaya ise diziye veda etmiş oldu.

Çukur'un son bölümünde Efsun, Arık ile plan hazırlayarak Yamaç'ı tuzağa çekmek isteyen babaannesi Makbule'nin oyununu bozdu. Önce Arık'ın adamlarını etkisiz hale getiren Efsun daha sonra ise babaannesiyle karşı karşıya geldi. Makbule'nin "Ben bu utanca izin vermem. Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine, ne de babasının nefes almasına" sözlerinin ardından Efsun babaannesini öldürdü.

"ELVEDA MAKBULE"

O anlara şahit olan Yamaç ise gözyaşlarına boğulan Efsun'a yardım etmeye çalıştı. Dizide Makbule karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Çukur'a 98. bölümde veda etmiş oldu. Çukur'un sosyal medya hesabından ise Makbule'ye veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi. Elveda Makbule" denildi.

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, boş durmayarak onu cezalandırmak için Çukur'un bütün gücüyle Erdenetler'e saldırıyor. Kahraman'dan türkü söylemesini isteyen Cumali içinde söyleyemediği duyguları gizliyor. Kahraman ve Selim Ela Gözlüm türküsünü birlikte söylerken Cumali onlara eşlik etti. Kahraman, Cumali ve Selim'in birlikte türkü söyledikleri sahne izleyenleri duygulandırdı.

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı
Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı
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