Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti Usta oyuncu Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden "Zalo" isimli sinema filmin setinde solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Türk sinemasının emektar oyuncularından olan 64 yaşındaki Halil Kumova, Malatya'da çekimleri devam eden "Zalo" isimli sinema filmin setinde solunum yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı ise filmin başrol oyuncusu Sermiyan Midyat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden "Zalo" adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova'nın kalbi durunca hemen müdahale edildi. Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINDI

İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova'dan, Kovid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

SON FİLMİ "ZALO" OLDU

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956'da Bursa'da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

Halil Kumova Not Defteri, Aşk ve Ceza, Muhteşem Yüzyıl, Geniş Aile, Aşkın Bedeli, Ezel, Adını Kalbime Yazdım, Karagül, Kuzey Güney ve Yunus Emre gibi dizilerde rol almıştır. Günümüzde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mehmet Memduh Paşa karakterini canlandırmaktadır.

Ayrıca Cenaze işleri, Harbi Define, Kırık Zeytin Dalı, Toprağa Uzanan Eller, G.D.O Karakedi, 82 Days in April ve 2017 yılında Türkiye'nin ilk oscar adayı sinema filmi Ayla'da oynamıştır.

Lise mezunu oyuncu Halil Kumova Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışmalar gerçekleştirmiş 2000 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. 1956 doğumlu Kumova aslen Bursa'da dünyaya gelmiştir.

2015 yılında 37 yıllık eşi Semra Kumova ile boşanmışlardır. Bu evliliğinden Doğan Kumova isminde bir evladı vardır.





Kaynak: İHA