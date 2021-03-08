Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
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Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı

08.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:32

Armutalan Camisi Altan Karındaş'ın cenazesi Cenaze namazının kılınması MUĞLA (AA) – Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş'ın cenazesi, Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Armutalan Camisi

Altan Karındaş'ın cenazesi

Cenaze namazının kılınması MUĞLA (AA) – Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş'ın cenazesi, Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

İleri yaşa bağlı rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu için Armutalan Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Karındaş'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Başkan Oktay, gazetecilere, Karındaş'ın bütün Marmaris'in "Altan teyzesi" olduğunu söyledi. Oktay, "Karındaş neşesiyle, kahkahasıyla, yılların verdiği bilgi ve birikimiyle bir hazineydi. Kalbimizde yaşayacak." dedi.

Altan Karındaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı'nda defnedildi.

Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Altan Karındaş, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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