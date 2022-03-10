Usta isimler, İletişim Sohbetleri programıyla gençlerle bir araya geldi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi, gençleri medya sektörünün deneyimli isimleriyle buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi, hem gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak hem de onları keyifli bir etkinlikle buluşturmak amacıyla Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda yeni bir söyleşi programı düzenledi. Radyo programcısı ve yazar Umut Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen İletişim Sohbetleri'ne, Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve Radyo Trafik programı sunucusu Cenk Sarıkaya konuk oldu. Söyleşide bir araya gelen usta isimler, iletişimin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin etkilerine dikkat çekti. Mesleklerini yaparken başlarından geçen ilginç anılarını da katılımcılarla paylaşan konuşmacılar keyifli bir etkinliğe imza attı.

"Anlatılacak hikayemizi daha çok kişilerle temas ederek anlatma derdindeyiz"

Sahada yapılan etkinliklerin kendisi için kıymetli olduğunu ifade eden GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, "GZT kurum olarak aslında gençlere hitap eden dijital bir medya markasıyız. Normalde sosyal medyada yayıncılık yapıyoruz ama bunun gibi sahadaki etkinlikler bizim için çok kıymetli. Anlatılacak hikayemizi daha çok kişilerle temas ederek anlatma derdindeyiz. Sultangazi Belediyesi bize böyle bir fırsat tanıdı. Gerçekten çok kıymetli program oldu. Bize pusula olacak yorumlar aldık. Bizim için çok kıymetli çok teşekkür ederim katılanlara" şeklinde konuştu.

"Benim için keyifli bir akşam oldu, Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür ederim"

Gençlere öneride bulunarak hedeflerinin peşinden gitmeleri gerektiğini dile getiren Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy şöyle konuştu: "Benim için keyifli bir akşamdı. Sultangazi Belediyesine teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sundukları için. Zaman zaman bu tür etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Bizim mesleki yaşantımızdaki tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz katılımcılardan aldığımız eleştirilerde belki kendi mesleğimize dair zenginlik kattığımız bir süreç oluyor. O yüzden bence keyifli bir akşam oldu. Gençlere önerim dil öğrenmeleri bir alana yönelip o alanda uzmanlaşmalı. Gençler tavsiye almayı pek sevmezler ama hangi meslek yaparlarsa yapsınlar yabancı dil artık hayatımızın bir parçası oldu. Bir de sevdikleri bir şeyde yoğunlaşmalı çok kritik ve önemli bir şey bu. Mutlaka bir hedef koyduklarında oraya varacaklardır. Bir de gülümsemeleri gülümserseniz dünyayı fethedersiniz hikayesi çok gerçek bir hikaye."

Radyo Trafik programı sunucusu Cenk Sarıkaya ise böyle programlara katılım sağlamayı özen gösterdiğini belirterek şunları kaydetti: "Sultangazi Belediyesine misafir olarak geldik. Ben radyonun dışında bu tür aktivitelere katılmaya özen gösteriyorum. İstanbul'da Türkiye'nin farklı noktalarında gençlerle birlikte olmak çok keyifli çünkü onların hem medyaya bakışı sokağa, hayata bakışı çok daha başka. Sosyal medyada gördüğümüz Z kuşağı yok aslında daha başka her konuya vakıf bir Z kuşağı var. Onların bildiklerini bize sorduklarında ben çok çok mutlu oluyorum. Bazen bu tür aktivitelere katılıyorum ama sanki ben bir şey öğretecekmişim gibi geliyor. Gençlerden çok fazla şey öğrendiğimi görüyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel