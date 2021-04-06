Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
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Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi

İhlas Haber Ajansı / HAKKI OVATMAN - Haberler | 3. Sayfa

Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi Bursa'nın Mudanya ilçesinde üst geçide çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde üst geçide çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı.

Sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için Güzelyalı'dan Mudanya istikametine hareket eden M.A. idaresindeki 16 ACA 85 plakalı araç, Demirhane mevkii üst geçit lambalarında kırmızıya yakalanmamak için süratle geçti. Bursa İstikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 16 V 5259 plakalı hafif ticari araç, Mudanya istikametine hatalı dönüş yapan araca çarptı. 85 plakalı araç savrularak üst geçidin ayağının altına girdi. Açılan hava yastığı sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaralı M.A'yı araçtan çıkararak Mudanya Devlet hastanesine götürdü. Burada müşahede altına alınan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer sürücü E.G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi
Kuralları ihlal etti, üst geçidin altına girerek durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKKI OVATMAN

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