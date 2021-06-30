USMEK'ten Sosyal Medya Günü'nde "hashtag" çalışması
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USMEK'ten Sosyal Medya Günü'nde "hashtag" çalışması

USMEK'ten Sosyal Medya Günü'nde 'hashtag' çalışması
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), 30 Haziran Dünya Sosyal Medya Günü'nde "#USMEKSosyalMedyaGünü" adlı bir hashtag çalışması başlattı.

Sosyal medya kullanıcılarını tek çat altında toplamayı amaçlayan USMEK, Dünya Sosyal Medya Günü'ne özel hashtag çalışması başlattı. #USMEKSosyalMedyaGünü adlı hashtag üzerinden gün boyu çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

USMEK Genel Başkanı İzzet Aydın, Dünya Sosyal Medya Günü'nün sosyal medya kullanıcılarına hayırlı olmasını diledi. Sosyal medyanın gücünün her geçen gün arttığına işaret eden Aydın, "Eskiden kıraathanelerdeki masalarda hükümetler kurulurdu. Şimdi ellerimizdeki cihazlarla sosyal medyadan zamandan ve mekandan bağımsız olarak dünyayı kurtarıyoruz! Yediden yetmişe herkes sosyal medya kullanıyor." dedi.

USMEK'ten Sosyal Medya Günü'nde 'hashtag' çalışması

Hashtag çalışması ile sosyal medya kullanıcılarından Sosyal Medya Günü konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten İzzet Aydın, USMEK'in sosyal medya kullanıcılarının bu alanı doğru ve verimli kullanmasını sağlamayı amaçladığını vurgulayarak, "Dernek olarak tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcılarını hedefledik. Teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. 29 Haziran'da Taksim'de İstanbul İl Temsilciliğimizin açılışını yaptık. Her ilde bir temsilcilik açmayı hedefliyoruz." sözlerini kaydetti.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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