Üsküp Büyükelçiliğinden Kuzey Makedonyalılara aşure ikramı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Din Hizmetleri Müşavirliğince Üsküp'teki Murat Paşa Meydanı'nda düzenlenen aşure ikramına Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl Muharrem ayında düzenledikleri aşure tatlısı ikramını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşurenin önemli bir gelenek olduğunu kaydeden Alkan, "Farklı ürünlerin farklı kazanda kaynayıp birleşip güzel bir tat oluşturduğu gibi burada özellikle Balkanlar'da farklı milletlerin farklı kültürlerin farklı etnik yapıların aynı kazanda, aynı potada kaynayıp birbirlerinden güzel bir tat almalarını ümit ederek birliğe, beraberliğe vesile olmasını arzu ederek ve dua ederek böyle bir organizasyona girmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Aşure ikramı için emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Alkan, "Aşure geleneğini Balkanlar'da, Balkanlar'ın göbeği Üsküp'te yaşatmanın, buradaki soydaşlarımızla dindaşlarımızla bu güzel günü böyle ağız tadıyla idrak etmenin mutluluğunu, bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA