Uskumru dolması nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri! Uskumru dolması tarifi, malzemeleri, püf noktası

Uskumru dolması nasıl yapılır sorusunun yanıtı birçok MasterChef Türkiye izleyicisinin merak ettiği tarifler arasında yer almaya başladı. Oldukça ilginç bir lezzet olan uskumru dolmasında birçok malzeme bulunuyor. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır? 22 Kasım Masterchef yemekleri nelerdir?