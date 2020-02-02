: Üsküdarlı balıkçının yolunu gözlüyorlar

02.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:08

Üsküdar'da olta balıkçılığı yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Teoman Toraman, kazancıyla yıllardır sokakta yaşayan hayvanları besleyip sağlık sorunlarıyla ilgileniyor.

Salacak'ta bağlı küçük teknesiyle hava şartları elverdiği sürece denize açılan Toraman, tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlıyor.

Gelirinin bir kısmını can dostlarına mama almak için harcayan Toraman'ın geldiğini gören kedi ve köpekler, balıkçının çevresini sararak, yanında getirdiği mamayla karnını doyuruyor.

Teoman Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların özellikle kötü hava koşullarında barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının arttığını anlattı.

İnsanların sokak hayvanlarına daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Toraman, "Hayvan sevgisi çok önemli. Esnafımız dükkanlarının önüne su kabı koyarak onların bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenmek gerekir. Ben de bir sokak köpeğini sahiplendim. Ona iyi bir şekilde bakıyorum." diye konuştu.

Sokaktaki kedi ve köpeklerin karnını doyurmanın yanı sıra onların sağlık sorunlarıyla da ilgilendiğini belirten Toraman, hastalanan hayvanlara ilaç satın alarak sağlıklarını kazanmalarına yardımcı oluyor.

Toraman, "Geçtiğimiz günlerde bir yavru kedi hastalanmıştı. Ona ilaç vererek yeniden sağlığına kavuşmasını sağladım" dedi.

Kaynak: AA

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