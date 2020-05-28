Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçı söküldü.

28.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:34
ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçı söküldü. Sökülme anı kamera kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, bir kişinin kapıya tırmanarak haçı eliyle söktüğü görülüyor. Haçı söken şüpheli bugün gözaltına alındı. 

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı söküldü.

MUHTAR FARK ETTİ

Durumu önceki akşam fark eden Kuzguncuk Mahallesi'nin muhtarı Ali Faik Kaptan, kilise yetkilisini arayarak durumdan haberdar etti. Muhtar Kaptan, haçı açık olan mahallenin fırınına teslim etti. Kilise Vakfı Başkanı Edvart Ayvazyan, kamera kayıtlarında 22 Mayıs Cuma akşamı bir kişinin kilisenin kapısına tırmanarak haçı söktüğünü tespit etti. Muhtar Kaptan'ın haçı teslim ettiği fırından alan Ayvazyan, haçı tekrar yerine taktırdı.   

GEÇEN CUMA AKŞAMI SÖKMÜŞMahallenin muhtarı Ali Faik Kaptan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma akşamı yerinden sökülen haçı dün akşam gezerken gördüğünü, Edvart Ayvazyan'a haber verdiğini, ardından da haçı zarar görmemesi için açık olan fırına bıraktığını söyledi. Kaptan, "Kamera kayıtlarında meczup diyebileceğimiz birisinin gelip haçı kırdığını gördük" dedi.

GÖZALTINA ALINDIHaçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Mazlum D. soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Şüphelinin 6 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elde edilen 200 adet kamera görüntüsü incelemesinde Mazlum D.(26) isimli şahsın, Beykoz Kanlıca Sahili'nden başlayıp, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne uğradığı ve burada bahse konu olayı gerçekleştirdikten sonra Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerinde bulunan ikametine kadar 20 km boyunca yürüdüğü tespit edilmiş ve şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa bu suçu neden işlediği sorulduğunda, şahıs planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirlenerek bu suçu işlediğini görevlilerimize beyan etmiş, yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul
Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek Haber
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Haber
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Haber
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Birçok ilden görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilden görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Adnan Menderes Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Mete Gazoz Fatih Terim Mustafa Cengiz Michael Jordan
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 21:34:31. #1.14#
title