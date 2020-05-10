Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi

Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi
10.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:24

Üsküdar'da 65 ve 65 yaş üstü yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar'da 65 ve 65 yaş üstü yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

65 ve 65 yaş üstü yaşlıların 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardında Üsküdar'da çok sayıda yaşlı dışarı çıktı. Parklara gezmeye gelen yaşlılar boğaza nazır salıncağa binip kaydırakta kaydı. Yaşlıların çocuklar gibi eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs riskinden uzak durmak için yaklaşık iki aydır evlerinde kalan yaşlılar 4 saatlik sokağa çıkma izni uygulandığı için mutlu olduklarını söyledi.

50 gündür evde olduklarını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Çarş, "Ben bunaldım. Allah razı olsun izin verenlere. Bizi sokağa bıraktılar. Parkta sallanıyorum. Gittim, tur attım. Yaklaşık 2 saattir yürüyorum" dedi.

65 yaşındaki Fatma Bulut, "Mart'ın 14'ünden beri içerideyim. Parka geldim. Herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bizleri evlerde tutmak ile beraber yaşlıların, yaşlı hastaların ölümlerini engellediler" şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR'DA BELEDİYESİ'NDEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Üsküdar Belediyesi, Anneler Günü ve 65 yaş üstü yaşlılara sokak izninin aynı güne denk gelmesi sebebiyle anlamlı etkinliklere imza attı. Kirazlıtepe'deki Şenol Güneş Parkı'na gelen yaşlılara tek tek hal ve hatırı sorularak gösterdikleri bu büyük sabır için kendilerine Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan "Teşekkür Belgesi", kolonya, maske, çiçek verildi. Ayrıca yetkiler tarafından kendilerine, aralarındaki sosyal mesafe kuralı da hatırlatıldı.

(Mustafa Biçer/İHA)

Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Haber
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağını düşünüyor
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Haber
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Donald Trump Hüseyin İnan Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Özer Kızıltan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Anne Aydın Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 17:42:14. #1.15#
title