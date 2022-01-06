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Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

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Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendiİSTANBUL Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vaniköy Camii'nin yangından 14 ay sonraki son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii'nin yangından 14 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresine iskele kurularak restore çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Ayrıca yangında yanarak kül olan ahşap bölümün temizlendiği, aslına uygun olarak işçiler tarafından duvar çalışmalarının başladığı gözlemleniyor. Caminin kuzey kısmında yangın sonucu tahrip olan bölümlerinde restore çalışmalarının sürdüğü görülüyor. Tarihi Vaniköy Caminin Restorasyon çalışmalarının ise yıl sonuna tamamlanması bekleniyor.

Olay

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında 'taksirle yangına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.

Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar'da yanan tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

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