Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi
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Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen Tarihi Vaniköy Camii'nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen Tarihi Vaniköy Camii'nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii'nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.

Ne Olmuştu?

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında 'taksirle yangına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.

Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi
Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi
Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi
Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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