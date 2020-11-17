ÜSKÜDAR'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİM

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldıKoronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade'de denetim yaptı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade'de denetim yaptı. Ekipler, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler araç içerisinde bulunan dezenfektanların dolu olup olmadığını kontrol etti. Şoförlere sürekli kontrol etmelerini boşaldığında doldurulması konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü

-denetim yapan polisler-polis ekiplerinin uyarıları

-genel ve detay görüntü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı