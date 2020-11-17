ÜSKÜDAR'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİM
17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:39
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldıKoronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade'de denetim yaptı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ ÜSKÜDAR'da toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı
Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri Altunizade'de denetim yaptı. Ekipler, otobüs, minibüs ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler araç içerisinde bulunan dezenfektanların dolu olup olmadığını kontrol etti. Şoförlere sürekli kontrol etmelerini boşaldığında doldurulması konusunda uyarılarda bulundu.
Görüntü dökümü-denetim yapan polisler-polis ekiplerinin uyarıları
-genel ve detay görüntü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı