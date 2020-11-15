Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın

15.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:24

Son dakika haberler: Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, söndürüldü.

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Tarihi Vaniköy Camisi

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın
Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın
Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın
Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

İlgili Haberler

Son dakika haber: Üsküdar'da tarihi camide yangın (2)
Son dakika haber: Üsküdar'da tarihi camide yangın (2)
Son dakika haberleri: Üsküdar'da tarihi camide yangın (1)
Son dakika haberleri: Üsküdar'da tarihi camide yangın (1)
Üsküdar'da tarihi camide yangın (4)
Üsküdar'da tarihi camide yangın (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Cevdet Yılmaz Kamala Harris Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Kutsi Emrah Sibel Can Cem Yılmaz
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Domagoj Vida Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Medya Yangın Antalya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Üsküdar'da tarihi camide yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 14:43:31. #1.14#
title