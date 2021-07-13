ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
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ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI

ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

İSTANBUL'un yalı camilerinden Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin deniz kısmına yolu genişletmek için yapılan platformun bir bölümü zarar görünce bariyerler ile kapatıldı.

Üsküdar Şemsi Paşa Camii yanında 2017'de başlatılan projede çakılan kazıkların duvarlara zarar vermesi nedeniyle durduruldu.

Durdurulan proje revize edilerek, Ocak 2021'de tekrar başlatıldı. Caminin zarar görmemesi için farklı bir yöntem izlendi.

Deniz dolgusu yapmadan, yayaların deniz yönünden geçişlerini sağlayacakları çelik konsol sistemi uygulamasına başlanıldı. Yapılan yeni yol Mayıs ayında kullanıma açıldı. Ancak yol bariyer ve şeritlerle kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce de onarılan platform, zarar gördüğü için ahşapların tekrar onarılması için geçici olarak kapatıldı.

Üsküdar'a gezmek için geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Burhan Özen 'Kısa süre oldu yapılalı ona rağmen sıkıntılar olmaya başlamış ki kapandı. Ahşap bölümde geçiş yasak tehlikede olduğu için. Dayanıklı yapmamış herhalde. Suda gelip gittiği için caminin temelinde zarar verildiğini duydum ' diye konuştu. Yakın bir noktada balık tutan Mehmet Taner ise 'Dalga vuruyor yukarı kaldırıyor ahşap platformu. O nedenle kapatıldı" diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI
ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜSKÜDAR'DA ŞEMSİ PAŞA CAMİİ'NİN YANINA YAPILAN YOL ZARAR GÖRÜNCE KAPATILDI - Haberler
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