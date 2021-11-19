Üsküdar'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da İett'ye bağlı iki özel halk otobüsünün çarpışması sonucu, bir kişi yaralandı.

Tıbbiye Caddesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi otobüs durağı yakınında Kadıköy yönüne seyreden 34 KG 7450 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne aynı yönde ilerleyen 34 CLE 401 plakalı özel halk otobüsü arkadan çarptı. Kazanın ardından otobüslerdeki yolcular tahliye edildi.

Kaza sonucu arkadaki otobüsün şoförü Uğur Çil yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Tıbbiye Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.