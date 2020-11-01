Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

01.11.2020 02:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 03:28

Son dakika haberi: Uşak'ta yolcu otobüsünün briket yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Uşak'ta yolcu otobüsünün briket yüklü tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mustafa Baydemir'in kullandığı Kamil Koç firmasına ait 43 ES 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara-İzmir kara yolu Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada İsmail Çetinkaya idaresindeki 64 LP 023 plakalı briket yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüs muavini Adem Uçar'ın (21) hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ve 7 yolcu ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika... Uşak'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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