Uşak'ta yaz okuluna katılan 1500 öğrenci sertifikasını aldı
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Uşak'ta yaz okuluna katılan 1500 öğrenci sertifikasını aldı

Uşak'ta yaz okuluna katılan 1500 öğrenci sertifikasını aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta 5 hafta süren yaz okullarına katılan yaklaşık 1500 öğrencinin düzenlenen törenle sertifikalarını aldığı bildirildi.

Uşak'ta 5 hafta süren yaz okullarına katılan yaklaşık 1500 öğrencinin düzenlenen törenle sertifikalarını aldığı bildirildi.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, Türkiye Gençlik Vakfı Uşak İl Temsilciliği, Hayrat Vakfı Uşak İl Temsilciliği, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 5 haftalık yaz okullarının tamamlandı.

Açıklamada, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen törenle yaklaşık 1500 öğrenciye "Yaz Okulları Katılım Belgesi" verildiği kaydedildi.

Programda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Geleceğimizin temel taşı olan gençlerimizin eğitimlerini ve kişisel gelişimlerini çok önemsiyoruz. Onların iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan ve vatanına milletine hayırlı birer birey olarak yetişmesini istiyoruz. Uşak Belediyesi olarak her konuda gençlere destek olacağız." dedi.

Çakın, gelecek yıl yapılması planlanan yaz okullarının daha kapsamlı olacağını sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu da katıldı.

Uşak'ta yaz okuluna katılan 1500 öğrenci sertifikasını aldı
Uşak'ta yaz okuluna katılan 1500 öğrenci sertifikasını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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