Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)
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Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)

10.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:11
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)

ORMANDA BULUNDULARUşak'ta, piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınmayan 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesi ormanlık alanda polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

ORMANDA BULUNDULAR

Uşak'ta, piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktıktan sonra kendilerinden haber alınmayan 4 çocuk, Kütahya'nın Simav ilçesi ormanlık alanda polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Uşak'ta aileleriyle birlikte oturan 14 yaşındaki kız kardeşler Ayşe ve Hava Coşkun, Ahmet Yumuk (15) ile Yusuf Çolak (15), piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden ayrıldı. Bir süre sonra çocuklarından haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Çocukların Uşak'tan Kütahya'nın Pazarlar ilçesine gittiği tespit edilirken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından çocukların Simav ilçesine geçtiği tespit edildi. Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 4 çocuk Akbaldir stadı yukarısında bulunan ormanlık alanda, yanlarında getirdikleri çadır içerisinde bulundu.Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen çocuklar, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Oğuzhan KILIÇ/SİMAV (Kütahya),


Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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