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Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 729 konutluk projede, kura çekilerek dairelerin sahipleri belirlendi.

UŞAK (DHA) - UŞAK'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 729 konutluk projede, kura çekilerek dairelerin sahipleri belirlendi.

TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde yapımı süren 729 konutun sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi yapıldı. Uşak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve vatandaşlar katıldı.

2,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

507'si 2+1, 222'si de 3+1 olarak yapılacak olan ve 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen toplamda 729 adet konutun kura çekimi için düzenlenen törende konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Uşak'ta toplamda 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bulut, "Türkiye'deki önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen Tabakhane Projesi'ni hayata geçirerek modern bir kent merkezi inşa ettik. Sosyal konut kapsamında da toplam 5 bin 372 konut yaptık. Bu konutların 4 bin 291'i vatandaşlara teslim edildi. Geriye kalan Karahallı'da 352 konut ve bugün kurası çekilen 729 konut ile toplamda 1081 konutun inşaatları ise devam etmektedir" dedi.

Karaağaç Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının hayırlı olmasını dileyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da yapımını süren 729 konutun bulunduğu bölgeye 'Anıttepe TOKİ Konutları' isminin verileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekimiyle yapımı süren daireler sahiplerini buldu.

Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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