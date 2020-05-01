Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
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Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
01.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:33

Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması 1 Mayıs kutlamasına korona virüs etkisi Uşak Hak-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kent meydanında sosyal mesafe kuralına uyarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs kutlamasına korona virüs etkisi

UŞAK - Uşak Hak-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kent meydanında sosyal mesafe kuralına uyarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına Hak-İş İşçi Sendikaları Konfederasyonu Uşak İl Başkanı Recep Sorkun ve beraberindeki 5 kişi katıldı. Temsili olarak yapılan açıklamada maske takan grubun sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, polis tarafından da çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Recep Sorkun korona virüs nedeniyle aldıkları önlemler eşliğinde, 1 Mayıs'ı temsili olarak kutladıklarını belirterek yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Bizler güçlü güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için yine ve yüksek sesle haykırmak için buradayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın ile kamu ve özel sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür ediyoruz."

Basın açıklaması, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in Hak-İş Uşak İl Başkanı Recep Sorkun'a çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

Uşak'ta sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Kaynak: İHA

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