Uşak'ta "Peygamberimiz ve Aile" konferansı

12.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:24

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "hayırlı bir müminin", ailenin önemini bilmesi, eşine verdiği söze sadık kalması ve ahde vefa göstermesi gerektiğini söyledi.

Osman Tıraşçı, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" başlıklı konferans verdi.

Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Tıraşçı, şöyle dedi:

"Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç kimseyi incitmemiş, eşlerine karşı daima anlayışlı olmuş, sabırlı olmuş, nazik olmuş, hoşgörülü davranmıştır. Buradan da yola çıkarak mümin bir kimse eşine karşı asla nefret beslemez. Hayırlı bir mümin gerçek hayatın çilesini eşiyle birlikte çeker, derdine ortak olur, aile bireylerinin kıymetini, değerini her zaman bilir. Hayırlı bir eş nikahlanırken vermiş olduğu söze sadık kalır, ahde vefa gösterir. İyi bir baba aile bireyleriyle her daim gönül birliği içinde olan, kol kola omuz omuza duran kimsedir. Huzurlu bir yuva için aile bireyleri ile iyi bir iletişime geçmemiz gerekir. Aile içi iletişimi en iyi düzeyde sürdürmemiz lazım ki Allah Resulü'nün tavsiye buyurduğu, yol gösterdiği, biçimlendirdiği bir aile özelliğini taşıyabilelim."

"Güven duygusunun zedelenmesi toplumu ayakta tutan temeli sarsar"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise güven duygusunun insanca bir hayat sürdürebilmenin temel şartlarından olduğunu vurgulayara, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun temeli olan aile güven üzerine bina edildiği gibi, büsbütün toplum da güven üzerine kurulur ve varlığını sürdürür. Güven duygusunun zedelenmesi ise toplumu ayakta tutan bu temeli sarsar. Güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı bizlere öğreten de yine Allah'ın Resulüdür. İnsanlığın kadim, köklü ve saygın kurumu şüphesiz ki ailedir. Sevgi, saygı, şefkat, sadakat, fedakarlık üzerine kurulan aile, kadın ve erkeğin sevgi ve saygı çerçevesinde birbirlerini tamamlayıp, yekvücut oldukları rahmet ve huzur yuvasıdır."

Vali Funda Kocabıyık, haftanın hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Konferansın sonunda, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: AA