Uşak'ta motosiklet kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Uşak'ta motosiklet kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta motosiklet kazası: 2 ölü, 1 yaralı
29.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:07

Uşak'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeleğen beldesine bağlı Dereli köyü Döneler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kızılçay (21) idaresindeki motosiklet ile Efe Gürsoy'un (15) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kızılçay olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan annesi Şadiye Kızılçay (43) ve Efe Gürsoy ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Efe Gürsoy da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şadiye Kızılçay'ın ise belinde kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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