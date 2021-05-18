Uşak'ta "Kitabım Yolda Projesi" ile öğrenciler kitaplara ücretsiz ulaşacak
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Uşak'ta "Kitabım Yolda Projesi" ile öğrenciler kitaplara ücretsiz ulaşacak

Uşak'ta 'Kitabım Yolda Projesi' ile öğrenciler kitaplara ücretsiz ulaşacak
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Kültür Sanat

Uşak'ta öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenecek listeden ücretsiz kitap edinme imkanı sunan "Kitabım Yolda Projesi" hayata geçirildi.

Uşak'ta öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenecek listeden ücretsiz kitap edinme imkanı sunan "Kitabım Yolda Projesi" hayata geçirildi.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje, Vali Funda Kocabıyık tarafından tanıtıldı.

Salgın sürecinde öğrencilerin nitelikli kitaplara ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan projeyle Türk ve dünya klasiklerinden seçkin bir okuma listesi oluşturulduğunu anlatan Kocabıyık, öğrencilerin http://usak.meb.gov.tr/kitabimyolda/ adresine kaydolduktan sonra listeden beğendikleri kitabı talep edebileceğini ifade etti.

Öğrencilerin PTT Kargo ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılacak kitabı okuduktan sonra yeni kitap talebi için ilk okuduğu kitaba ait bazı bilgileri veya okuduklarıyla ilgili yapacağı resimleri sisteme yüklemesi gerektiğine işaret eden Kocabıyık, sistemde okuma performansı yüksek öğrencilerin ise ödüllendirileceğini kaydetti.

Proje kapsamında 10-12 kişilik öğrenci gruplarının da oluşturulacağını aktaran Kocabıyık, "Bir öğretmen liderliğinde oluşturulacak çevrim içi okuma halkaları sayesinde öğrencilerimizin kişisel okuma deneyimlerini paylaşmaları sağlanacak. Öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama ve anlatma becerisi yüksek bireyler olarak yetişmeleri için onlara kaliteli okuma ortamları sunmaya ve projeler yoluyla öğrencilerimizin okuma evrenlerini zenginleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Uşak'ta 'Kitabım Yolda Projesi' ile öğrenciler kitaplara ücretsiz ulaşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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