Uşak'ta kırmızı çizgi yaya önceliği İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Önce yaya" etkinliği Uşak'ta da uygulandı.

UŞAK - İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Önce yaya" etkinliği Uşak'ta da uygulandı. Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinin ortası kırmızı renge boyanarak, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir!" denildi. Etkinlikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, " Unutmayalım; öncelik yayanın, öncelik hayatın. Unutmayalım; yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" dedi.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarını ve can kayıplarını önlemek amaçlı İçişleri Bakanlığı, 2011 senesinden beri yapmış olduğu çalışmaları bütün ciddiyet ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda da 2017 senesinde uygulamaya geçilen "Trafik güvenliği uygulama politika belgesi" çerçevesinde araç sürücü ve yayaları kapsayan bir çok çalışma ve etkinlik yapıldı. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyen İçişleri Bakanlığı, "Önce yaya " diyerek 30 Mart'ta kırmızı çizgi çekileceğini duyurdu. Harekete geçen Uşak Valiliği, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Halit Ziya Ortaokulu önünde etkinlik düzenledi. Etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, vatandaşların güvenliği ve sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu belirtti. Bugün itibariyle "Yaya önceliği Kırmızı Çizgimizdir" diyen Funda Kocabıyık, "2011-2020 yılları arasını kapsayan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" hedeflerimize yönelik yapılan; kampanyalar; etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, ulusal, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri olumlu bir etki göstermiştir. Ne mutlu ki trafikte yaşanan can kayıplarında ciddi bir azalma görülmüştür. Bu çerçevede, bu yıl da toplumumuzda yaya önceliğini merkeze alan anlayışın korunmasında ve bu bilincin daha da artmasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosuyla yaya önceliğine yönelik tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Eğitim, güvenlik ve denetim anlamında kolluk kuvvetlerimiz; yaya önceliğini korumak amacıyla trafiğin her alanında yer alacaktır. İl merkezimizde ve ilçelerimizde; yaya geçitlerinin sürücülerimiz tarafından fark edilmesi, trafik ışığı bulunmayan ancak levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Özellikle "yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik" konulu programlar ile okul giriş - çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerimizi istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Trafik kazalarında yaşanan can kayıplarının ortadan kaldırılmasında hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin yerine getirilmesi elzem ödevleri var. Unutmayalım ki hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de birbirimizden sorumluyuz. Bugün itibarıyla "kırmızı çizgimizi" çekiyoruz. Işıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerin ortadaki şeridini kırmızıya boyuyoruz.

Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, çocuklara ve yayalara "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı maske, şapka ve kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca okul önündeki yaya geçidin ortasını Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kırmızıya boyayan Kocabıyık, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ