Uşak'ta kadın istihdamı için açılan tesiste ilk yağ sıkıldı

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü Projesi" kapsamında hayata geçirilen tıbbi aromatik bitki işleme tesisinde yağ üretimine başlandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kadın üretimini ve istihdamını arttırmayı hedefleyen 2019 yılında Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başlatılan "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü Projesi" kapsamında köyde kurulan tıbbi aromatik bitki üretim tesisinde köylülerle bir araya geldi.

Yapımı tamamlanan tesisteki makinelerde ilk kez kekik, çörek otu ve keten tohumu yağı sıkımı yapan Vali Kocabıyık, daha sonra bitki üretim sahaları ve köydeki eski belediye binasına kurulan bitki kurutma bölümünde inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamasında projenin 1 milyon 450 bin liraya mal olduğunu, bunun 1 milyon 200 bin lirasının Zafer Kalkınma Ajansı, 250 bin lirasının ise Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını söyledi.

Projenin bölgede özellikle kadın üretimine ve kadın istihdamına katkı sağlaması açısından önemine işaret eden Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Büyükoturak Köyü muhtarlığına ait olan atıl durumdaki belediye binası ve eklentileri tıbbi aromatik bitki işleme ve satış tesisine dönüştürüldü. Bu tesiste çeşitli tıbbi aromatik bitkiler işlenerek ve kurutularak yağ, çay, kozmetik ürünleri ve dezenfektan ürünlerine dönüştürülüyor. Proje kapsamında 60'a yakın tıbbi aromatik bitki yetiştirildi. 210 kişiye de proje kapsamında sertifikalı olarak organik tarım, arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimleri verildi. Projemiz kapsamında burada 9 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. Bununla birlikte Büyükoturak ve bu köyün çevresindeki çeşitli köylerde yaşayan en az 300 vatandaşımızın da bu projeden gelir elde etmesini hedefliyoruz."