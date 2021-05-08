Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı. Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Jant tamiri sırasında lastiğin patlaması sonucu tamirci öldü, bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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