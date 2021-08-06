Uşak'ta göletlere 259 bin balık yavrusu bırakıldı

Uşak'ta kent genelindeki 24 gölete, 259 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Uşak'ta kent genelindeki 24 gölete, 259 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Göğem Göleti'ne 55 bin pullu sazan yavrusunun bırakılması etkinliğine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, kent genelindeki 24 gölete 259 bin balık yavrusunun bırakıldığını söyledi.

Kentte her yıl göl ve göletlerin balıklandırma çalışmasının yapıldığını aktaran Kocabıyık, geçen yıl da 100 bin balık bıraktıklarını söyledi.

Kocabıyık, herkesin çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini de vurguladı.

Programa, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık