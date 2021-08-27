Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.

Şehit Alibey Mahallesi'ndeki bir kahvede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kahvede kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, "kumar oynamaktan" toplamda 4 bin 8 lira para cezası verildi.

Öte yandan işletme sahibi hakkında, "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, kahve de 1 hafta süreyle kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha vahim
9 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha vahim
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:09:38. #1.15#

title