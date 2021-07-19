Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
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Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yaşam

Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı

UŞAK - Uşak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Ülkü, Albay Murat Kılıç, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.

Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı
Uşak'ta arefe günü şehitler mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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