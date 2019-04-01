Uşak'ta AK Parti'li Çakın Kazandı

UŞAK'ta resmi olmayan kesin seçim sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Çakın, belediye başkanı oldu.

Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, AK Parti'li Mehmet Çakın kazandı.

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. - Uşak

Kaynak: DHA