Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı

14.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:27
Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı

UŞAK'ta, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki doğalgaz kombilerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

UŞAK'ta, birbirlerine 500 metre mesafedeki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki doğalgaz kombilerinde iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredeki binalar da hasar gördü. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi, yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı.

Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerdeki gaz sıkışması nedeniyle saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gele patlamada, mahalleli panik yaşadı ve sokağa döküldü.  Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına yaralılardan 1'in durumun ağır olduğu bildirildi.

?Patlamanın meydana geldiği binalarda oturanlar tahliye edildi. Önlem olarak bölgedeki gaz akışı tekrar kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

İlgili Haberler

Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
KASKİ'den Akkışla'ya 4 bin 500 metre altyapı çalışması
KASKİ'den Akkışla'ya 4 bin 500 metre altyapı çalışması
Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı
Uşak'ta iki evdeki doğal gaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Gülben Ergen Aleyna Tilki Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Fatih Terim Çağdaş Atan Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta 500 metre aralıklı 2 binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:30:54. #1.15#
title