Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları
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Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | Yerel

Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. senesi Uşak'ta yapılan çelenk sunumuyla kutlandı.

Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları

UŞAK - Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. senesi Uşak'ta yapılan çelenk sunumuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Karaoba ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda yetkililer katıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak düzenlenen etkinlik Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin'in kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Sunumun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla birlikte program sona erdi. Ayrıca programdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Karaoba'da anıt önüne çelenk sundu.

Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları
Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları
Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları
Uşak'ta 23 Nisan kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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