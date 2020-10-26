2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Uşak'ta 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.
Uşak'ta 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.
Ergin Öz yönetimindeki 06 FZ 6523 plakalı hafriyat kamyonu, Ankara-Uşak kara yolu Kızılcaören Kavşağı'nda, karşı yönden gelen aynı şirkete ait Ali Efe idaresindeki 06 GA 6609 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ergin Öz yönetimindeki kamyon devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Ali Efe, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Öz ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışması sonucu aracından çıkarıldı. Ergin Öz, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerden Ali Efe'nin sağlık durumu iyi olduğu, Ergin Öz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal