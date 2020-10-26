2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

26.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:29

Uşak'ta 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.

Uşak'ta 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.

Ergin Öz yönetimindeki 06 FZ 6523 plakalı hafriyat kamyonu, Ankara-Uşak kara yolu Kızılcaören Kavşağı'nda, karşı yönden gelen aynı şirkete ait Ali Efe idaresindeki 06 GA 6609 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ergin Öz yönetimindeki kamyon devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Ali Efe, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Öz ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışması sonucu aracından çıkarıldı. Ergin Öz, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerden Ali Efe'nin sağlık durumu iyi olduğu, Ergin Öz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Özen Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Podolski Vitor Hugo Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 20:29:09. #1.15#
title