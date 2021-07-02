Uşak Kendin Yap Atölyelerinin Açılışı Vali Funda Kocabıyık'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Uşak İl Milli Müdürlüğünce yürütülen Uşak Kendin Yap Atölyeleri Projesi çerçevesinde oluşturulan 5 farklı istasyondan oluşan atölye ile bir mobil atölyenin açılışı Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Uşak İl Milli Müdürlüğünce yürütülen Uşak Kendin Yap Atölyeleri Projesi çerçevesinde oluşturulan 5 farklı istasyondan oluşan atölye ile bir mobil atölyenin açılışı Vali Funda Kocabıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulunda gerçekleştirilen açılış programına Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak mobil kendin yap atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, sonrasında katılımcılarla birlikte 5 adet istasyonun yer aldığı kendin yap atölyesinin açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesimi sonrasında atölyelerde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp öğrencilerle sohbet etti. Yapılan çalışmaların başarılı ve ümit vaat edici olduğunu belirten Vali Funda Kocabıyık, öğretmen ve öğrencileri yaptıkları yaratıcı ve güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Açılışta bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık günümüzde en değerli yatırımın eğitim; en önemli gücün bilgi ve teknoloji olduğunu vurgulayarak "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hayata geçirilen 'Kendin Yap Atölyeleri'nin açılışını gerçekleştirdik. Temel Algoritma ve STEM, Robotik ve Kodlama İstasyonu, Girişimcilik İstasyonu, Endüstriyel Tasarım İstasyonu ve Geri ve İleri Dönüşüm İstasyonu'ndan oluşan atölyelerimiz, Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulunda yer alıyor. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla mobil atölyemiz de hizmet verecek. Mobil atölye ile de dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Öğrencilerimize ve ilimize hayırlı olsun. " dedi. Açılış programının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık, öğretmenlerle uzun süre sohbet etti. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/7-TEMMUZ/02072021/kendinyap. rar

Kaynak: Habermetre