Uşak İl Jandarma Komutanlığına Albay Murat Kılıç atandı
Uşak İl Jandarma Komutanlığına Albay Murat Kılıç atandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığına Albay Murat Kılıç atandı.
İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameye göre Uşak İl Jandarma Komutanlığı görevine Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Murat Kılıç atandı.
İki yıldır Uşak İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Albay Yalçın Baysal ise Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine görevlendirildi.