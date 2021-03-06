Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
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Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı

06.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:17

Gelen son dakika haberlerine göre UŞAK'ta kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar cadde ve sokakları doldururken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

UŞAK'ta kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar cadde ve sokakları doldururken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Türkiye'nin virüse karşı başarısıyla dikkat çeken kentlerinden Uşak'ta geçen hafta 18,40'lık vaka sayısı, 10,83'e düştü. Koronavirüs haritasında 'mavi' renkle gösterilen Uşak'ta vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün cadde ve sokaklarla parkları doldurdu. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Polis ekipleri de kalabalık ortamlarda vatandaşlara maskelerini çıkartmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarılarda bulundu.

Koronavirüse karşı tarhana çorbası içerek bağışıklığını güçlendirdiği ifade eden Osman Eren, "Uzun süredir evde kapalı kalarak psikolojik baskı oluştu. Uşak halkı olarak tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe, maske kurallarına riayet ettik ve sonunda kazanan biz olduk" dedi.Koronavirüs haritasında Uşak ilinin 'mavi' olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Orhan Çavdar ise tedbirleri elden bırakmayarak koronavirüs ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı
Son dakika haberi: Koronavirüsle mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaşlar sokağa çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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