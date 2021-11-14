Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi binasında kurulan "Diyabetle Yaşam Merkezi" törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, merkezin tüm Uşaklılara hayırlı olmasını diledi.

Merkezi kente kazandıran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür eden Güneş, merkezin hastanelerin yanında vatandaşlara büyük destek sağlayacağını ifade etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, diyabetin tüm dünyada yaygın görüldüğünü ve obezite başta olmak üzere birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Resmi olarak diyabet teşhisi konulan herkese merkezde hizmet verebileceklerini dile getiren Çakın, şöyle konuştu:

"Onlara özel hazırlayacağımız programlarla beslenme ve yaşam tarzı noktasında destek vermiş olacağız. Merkezimizde görev yapan uzman personellerimiz hem diyabetle yaşamının zorluğunu hafifletmeye, hem de rahatsızlığın etkilerini en aza indirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. Bu noktada uzman psikoloğumuzla yapacakları görüşmeler sayesinde vatandaşlarımız diyabetle yaşamanın getirdiği mental yükü bir nebze olsun hafifletmiş olacaklar. Ayrıca doğru beslenme ve hareketli yaşamın diyabet üzerindeki olumlu etkisine dayanarak vatandaşlarımız, diyetisyenlerin her danışana özel olarak hazırlayacağı listeler ile spor hocalarımızın yapacağı yönlendirmelerden de faydalanmış olacaklar. Bu sayede diyabetlilerin doğru beslenme ve sporla iç içe bir yaşama kavuşmasını desteklemiş olacağız."

Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer ise "Ege Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de de ikinci olan Diyabetle Yaşam Merkezi'nin kente hayırlı olmasını diliyorum. Kentimizde yeni doğan ile 18 yaş altı diyabetli 250 çocuğumuz bulunmaktadır. 18 yaş üstü yaklaşık 5 bin vatandaşımız diyabetle mücadele etmektedir. Bu anlamda bize destek veren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.