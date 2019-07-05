Urumçi Katliamında Ölenler 10. Yılında Anıldı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, 5 Temmuz 2009 yılında Urumçi'de katledilen Türkler ve 26 yıl önce 2 Temmuz'da gerçekleşen Başbağlar Katliamı'nı anmak için tören düzenledi.

Düzenlenen anma törenine MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, MAZLUMDER Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Yıldırım, MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyeleri ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ve üyeler katıldı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortak yaptığı açıklamalarda, 2 Temmuz 1993'de Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleşen katliamın faillerinin bulunması çağrısı yapılırken, 5 Temmuz 2019'da Çin Devleti'nin baskısı altında olan ve vatandaşları katledilen Doğu Türkistan için birlik çağrısı yapıldı.

Başbağlar Katliamı'nın sorumlularının bulunması için yetkilileri görev yapmaya çağırdıklarını belirten MAZLUMDER Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Yıldırım, "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen ve 37 vatandaşımızın yanarak ve kurşunlanarak hayatını kaybettiği katliamdan 3 gün sonra, 5 Temmuz günü Erzincan ilinin Refahiye ilçesi Başbağlar köyünde acı bir katliam yaşanmıştır. Akşam namazı vakti köyü basan sayıları 100 kadar olan eli silahlı katiller, savunmasız köy halkını meydana toplamışlar, 33 vatandaşımızı kurşunlayarak katletmişler ve köyü ateşe vererek büyük bir katliama imza atmışlardı. Olayın faili katiller, Sivas'ın intikamı alındı diyerek sloganlar atarak insanlarımız arasında mezhep çatışması provokatörlüğünü ortaya koyarak köyü terk ermişler, daha sonra yapılan soruşturmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Sonraki günlerde gizli bir el tarafından her türlü adalet ve hukuk çiğnenerek, serbest bırakılan katiller izlerini kaybettirmişler, o günden bu güne yakalanıp adalet önüne çıkarılmamışlar, katledilen 33 masum köylü, faili meçhuller listesine girmişti. O günden beri tazeliğini hiç kaybetmeyen acı halinde milletin gönlünde derin bir yara olan bu acı olayın üzerinden tan 26 yıl geçti. MAZLUMDER Kayseri şubesi olarak, 26 yıl önce yaşanan ve 33 masum vatandaşımızın hunharca katledildiği Başbağlar katliamının faillerinin titiz bir soruşturma ile yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını ve bütün yetkili mecraları insiyatif olarak görev yapmaya davet ediyoruz"

Uygur alimlerinin ve sanatçılarının her gün şehit edildiğini, bu duruma dur denilmesinin gerektiğini belirten Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, "5 Temmuz 2009 yılında ata yurdumuz Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de meydana gelen, binlerce kardeşimizin şehit edildiği ve yaralandığı ve yine yüz binlerce insanımızın tutuklandığı Urumçi Katliamının 10. Yıl dönümünde acımızı ve öfkemizi haykırıyoruz. Çin akıttığı kanda boğulacaktır. 10 yıl önce Urumçi caddelerini, sokaklarını ve hanelerini birer ölüm kafesine çeviren katil Çin, bugün Nazi kamplarını aratmayan sözde eğitim kamplarında milyonlarca soydaşımızı esir tutmuş durumdadır. Uygurların alimleri, sanatçıları ve aydınları Çin zindanlarında şehit olmaktadır. Eğer bu cinayet şebekesi, bu katil ve terör yuvası zalim Çin devletine karşı bizimle olmayacaksanız, ne zaman bizimle olacaksınız?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA