Urla Belediye Başkanı Oğuz, Görevi Devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Urla Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burak Oğuz mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alan Oğuz, partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinin ardından partililerle Urla Belediyesi'ne geçti.

Oğuz, Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen törenle eski belediye başkanı Sibel Uyar'dan görevi devraldı.

Duygusal anların yaşandığı törende Uyar, Oğuz başarılar diledi.

Urla Belediye Başkanı Oğuz ise çok heyecanlı olduğunu belirterek "Aldığımız bayrağı en yukarılara taşımak bizim görevimiz. Başkanımıza bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Seçim sürecinde de bize büyük katkılar verdi. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum, ben 66 bin 360 kişinin belediye başkanıyım. Hiç kimseyi ayırmadan, kayırmadan hizmet etmeye, Urla'ya bu güne kadar yapılmışların üzerine yeni taşlar koymak, ilçemizi kalkındırmak niyetiyle işe başlıyoruz." dedi.

Belediyedeki törenin ardından Oğuz, Cumhuriyet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kaynak: AA