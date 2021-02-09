Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

VATANDAŞLAR: DEPREME ALIŞTIK

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Ayakkabı boyacısı Mehmet Keser, 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı depremle karşılaştırıldığında çok hafif bir sarsıntı oluştuğunu dile getirdi. Keser, "Sandıkta oturuyordum. Ne de olsa bir tedirginlik oluyor. İnsan ölümden korkmaz mı? Tabii ki korktuk. Kısa sürdü. Çoğu insan farkında değildi. Büyük depremde de buradaydım. Allah'a dua ettim" diye konuştu. Hayati Atalay'da, deprem sırasında evinde olduğunu söyleyerek, "Evde kahvaltı yapıyordum. 2 kez hissettim. Ama korkmadım, 10 günde 1 sefer oluyor. Evde hasar yok" dedi. Okan Tuna ise "Evin bahçesindeydim. Alttan 2 kez vurdu. Korkmadım. Çünkü daha kuvvetlilerini gördük. Alıştık artık. Deprem hayatımızın parçası oldu" diye konuştu. Şenay Kaya 'da o anları, "Evdeydim. Kısa sürdü. Hissettik ama İzmirliler olarak alıştık" diye anlattı. Kezban Koçtaş, "Ayaktaydım. Alış veriş yapıyordum.Hafif sallandık. Tansiyonum olduğu için hemen oturdum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı