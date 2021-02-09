Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

09.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:50
Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

VATANDAŞLAR: DEPREME ALIŞTIKEge Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.

VATANDAŞLAR: DEPREME ALIŞTIK

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesinin 40 kilometre açığında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Ayakkabı boyacısı Mehmet Keser, 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı depremle karşılaştırıldığında çok hafif bir sarsıntı oluştuğunu dile getirdi. Keser, "Sandıkta oturuyordum. Ne de olsa bir tedirginlik oluyor. İnsan ölümden korkmaz mı? Tabii ki korktuk. Kısa sürdü. Çoğu insan farkında değildi. Büyük depremde de buradaydım. Allah'a dua ettim" diye konuştu.  Hayati Atalay'da, deprem sırasında evinde olduğunu söyleyerek, "Evde kahvaltı yapıyordum. 2 kez hissettim. Ama korkmadım, 10 günde 1 sefer oluyor. Evde hasar yok" dedi.  Okan Tuna ise "Evin bahçesindeydim. Alttan 2 kez vurdu. Korkmadım. Çünkü daha kuvvetlilerini gördük. Alıştık artık. Deprem hayatımızın parçası oldu" diye konuştu. Şenay Kaya 'da o anları, "Evdeydim. Kısa sürdü. Hissettik ama İzmirliler olarak alıştık" diye anlattı. Kezban Koçtaş, "Ayaktaydım. Alış veriş yapıyordum.Hafif sallandık. Tansiyonum olduğu için hemen oturdum" dedi.

Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Urla açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:10:16. #1.15#
title