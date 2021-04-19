Ürgüp'te iftar yemekleri kapıya teslim ediliyor
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Ürgüp'te iftar yemekleri kapıya teslim ediliyor

Ürgüp'te iftar yemekleri kapıya teslim ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ürgüp Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 36 hanede, 58 kişiye ramazan ayı sebebiyle her gün sıcak yemek bırakıyor.

Ürgüp Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 36 hanede, 58 kişiye ramazan ayı sebebiyle her gün sıcak yemek bırakıyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatı ile Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde hazırlanan iftarlık ve sahurluk yemekler ramazan pidesiyle, Ürgüp'te Mahalle Muhtarları ile belirlenen adreslere belediye mobil ekipleri tarafından iftara kısa bir süre kala ulaştırılıyor. Ekiplerin dağıtımına katılarak, vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyerek yemeğini teslim eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaşlılarla sohbet ederek başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yemek yapmakta zorlandığını tespit edilen ailelere ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak iftar ve sahur yemeği bırakılacağını belirten Başkan Aktürk, "Vatandaşlarımızın diyet durumlarına göre hazırlattığımız yemekleri evlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz 'Gönül Belediyeciliği' ilkesi ile bu yola çıktık. Her zaman söylediğim gibi sadece Vatandaşlarımızın gönüllerine ve dualarına talibiz" değerlendirmesinde bulundu. Sıcak yemek servisinin yanı sıra Belediye görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda yardımına da devam ediliyor.

Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor. - NEVŞEHİR

Ürgüp'te iftar yemekleri kapıya teslim ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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