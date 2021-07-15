Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
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Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi

Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Esat Kabaklı kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Esat Kabaklı kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda açılış konuşmasını yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "15 Temmuz gecesi tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergiledik. Tüm dünyaya vermiş olduğumuz dersin üzerinden tam beş yıl geçti. O gece firavun ordularına Musalar yol vermedi" dedi.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise konuşmasında, "15 Temmuz gecesi minarelerden okunan selalar ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla halkımız 7'den 77'ye sokaklara döküldü. FETÖ'cü hainlere, emperyalistlere, düşmanlara ve onların maşalarına karşı namusunu, topraklara, bağımsızlığını, vatanını çiğnetmedi" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı konuşmaların ardından halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı kahramanlık türküleri ile programa katılan binlerce vatandaşı coşturdu.

(Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar/İHA)

Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
Ürgüp'te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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